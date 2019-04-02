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Факти / Україна

Соціолог розповів, як можуть розподілитися голоси в другому турі виборів

У другому турі виборів президента України більшість електорату вибулих кандидатів умовно можуть віддати свої голоси Володимиру Зеленському.

Соціолог розповів, як можуть розподілитися голоси в другому турі виборів

Генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто озвучив статистику, згідно з якою у Володимира Зеленського зберігається перевага у другому турі виборів президента України.

– Все наше моделювання закінчується за тиждень до виборів. Тому зрозуміло, що самі вибори можуть змінити поведінку і потім буде якась агітація, буде щось відбуватися. Тому ці міркування, які є досить умовними, – сказав він.

Він розповів, що за тиждень до виборів 31 березня у людей запитали, за кого б вони проголосували, якби до другого туру увійшли такі-то пари.

За пару Зеленський – Порошенко проголосували 43% і 18% відповідно.

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Також він зазначив, що ті, хто в першому турі голосував за Гриценка, у другому турі за Зеленського віддадуть голоси 37% і 30% за Порошенка.

Щодо Юлії Тимошенко – 43% за Зеленського і 11% за Порошенка.

Юрій Бойко – 52% за Зеленського і 2% за Порошенка.

Найбільша підтримка Зеленському від електорату Олега Ляшка – 57%.

Раніше Факти ICTV писали про те, хто переходить у другий тур виборів президента, які об’єднання можливі найближчим часом і як розділиться електорат серед двох фіналістів.

Джерело: Свобода слова

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