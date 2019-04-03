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Факты / Украина / Политика

Ни одного иска об обжаловании результатов выборов нет – ЦИК

У Центральной избирательной комиссии нет никакой информации касательно обжалования результатов первого тура выборов.

Вибори в Україні

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко заявил, что им не поступали обжалования результатов первого тура выборов.

По его словам, 103 окружные избирательные комиссии предоставили ЦИК оригиналы протоколов по итогам голосования и сейчас этот процесс идет достаточно быстро.

Если такая скорость принятия протоколов сохранится, то уже 4-6 апреля будут установлены результаты первого тура выборов президента Украины.

Радченко добавил, что в случае обжалования результатов голосования процесс может затянуться.

Читайте: ЦИК – результаты выборов 2019 онлайн

К слову, кандидат в президенты Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты на НСК Олимпийский.

Источник: Укринформ

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