У Центральной избирательной комиссии нет никакой информации касательно обжалования результатов первого тура выборов.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко заявил, что им не поступали обжалования результатов первого тура выборов.

По его словам, 103 окружные избирательные комиссии предоставили ЦИК оригиналы протоколов по итогам голосования и сейчас этот процесс идет достаточно быстро.

Если такая скорость принятия протоколов сохранится, то уже 4-6 апреля будут установлены результаты первого тура выборов президента Украины.

Радченко добавил, что в случае обжалования результатов голосования процесс может затянуться.

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К слову, кандидат в президенты Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты на НСК Олимпийский.