Кандидат в президенты Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты и ждет ответа в течение 24 часов.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский опубликовал в Facebook обращение, в котором вызвал кандидата в президенты Петра Порошенко на дебаты.

Он ждет ответа от Порошенко в течение 24 часов.

Дебаты предлагают провести на НСК Олимпийский, чтобы за ними могли наблюдать все украинцы.

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Ранее спикер предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что кандидат в президенты готов к участию в дебатах перед вторым туром выборов.

По его словам, Зеленский заявлял, что готов к участию в дебатах перед вторым туром выборов президента Украины еще до того, как узнал своего оппонента.

Кроме того, в соцсетях запустили флешмоб, в котором призвали кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского провести дебаты.