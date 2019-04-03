Кандидат в президенты Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты и ждет ответа в течение 24 часов.
Кандидат в президенты Владимир Зеленский опубликовал в Facebook обращение, в котором вызвал кандидата в президенты Петра Порошенко на дебаты.
Он ждет ответа от Порошенко в течение 24 часов.
Дебаты предлагают провести на НСК Олимпийский, чтобы за ними могли наблюдать все украинцы.
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Ранее спикер предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что кандидат в президенты готов к участию в дебатах перед вторым туром выборов.
По его словам, Зеленский заявлял, что готов к участию в дебатах перед вторым туром выборов президента Украины еще до того, как узнал своего оппонента.
Кроме того, в соцсетях запустили флешмоб, в котором призвали кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского провести дебаты.