PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Дебати на Олімпійському: Суспільне готове провести, але з умовою

Суспільне готове провести дебати на НСК Олімпійський з умовою, якщо в Центральній виборчій комісії приймуть нове положення щодо місця їх проведення.

Дебати на Олімпійському: Суспільне готове провести, але з умовою

Дебати між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським перед другим туром виборів президента України можуть відбутися, якщо у ЦВК виключать норму їх проведення в студії національного мовника.

Правила проведення дебатів зазначені у положенні ЦВК про проведення дебатів від 2014 року.

Читайте: ЦВК – результати виборів 2019 (ОНЛАЙН)

У Національній громадській телерадіокомпанії України заявили, що поки така норма не буде прийнята, називати зустріч кандидатів дебатами не можна.

– Тому зараз слово за ЦВК. Якщо вони приймуть нове положення, в якому виключать цю норму, тоді дебати можливі. Якщо ні – то це буде шоу, або дискусія, але не дебати, – сказали в прес-службі.

В НСТУ зазначили, що вони мають технічну можливість провести трансляцію зі стадіону.

Нагадаємо, ввечорі, 3 квітня, кандидат у президенти Володимир Зеленський викликав на дебати Петра Порошенка і дав йому 24 години на відповідь.

Вранці, 4 квітня, президент опублікував відеозвернення, в якому прийняв виклик Зеленського.

Джерело: Громадське

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

ЦВК підрахувала 100% бюлетенів: результати першого туру виборів
Стадіон так стадіон! Порошенко погодився на дебати із Зеленським
Дебати на НСК Олімпійський: реакція Порошенко на пропозицію Зеленського
Дебати на стадіоні: реакція НСК Олімпійський на заяву Зеленського
Міняю квитки на двушку на Подолі: реакція мережі на виклик Зеленського
Передвиборча програма Порошенка: головні тези і обіцянки
Зеленський викликав Порошенка на дебати та висунув умови
Мито на експорт металобрухту збільшено: Порошенко підписав закон
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка