Суспільне готове провести дебати на НСК Олімпійський з умовою, якщо в Центральній виборчій комісії приймуть нове положення щодо місця їх проведення.

Дебати між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським перед другим туром виборів президента України можуть відбутися, якщо у ЦВК виключать норму їх проведення в студії національного мовника.

Правила проведення дебатів зазначені у положенні ЦВК про проведення дебатів від 2014 року.

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У Національній громадській телерадіокомпанії України заявили, що поки така норма не буде прийнята, називати зустріч кандидатів дебатами не можна.

– Тому зараз слово за ЦВК. Якщо вони приймуть нове положення, в якому виключать цю норму, тоді дебати можливі. Якщо ні – то це буде шоу, або дискусія, але не дебати, – сказали в прес-службі.

В НСТУ зазначили, що вони мають технічну можливість провести трансляцію зі стадіону.

Нагадаємо, ввечорі, 3 квітня, кандидат у президенти Володимир Зеленський викликав на дебати Петра Порошенка і дав йому 24 години на відповідь.

Вранці, 4 квітня, президент опублікував відеозвернення, в якому прийняв виклик Зеленського.