Петр Порошенко согласился принять участие в дебатах с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским на НСК Олимпийский.

Дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского перед вторым туром выборов президента Украины пройдут на НСК Олимпийский, сообщил глава государства в видеообращении в Facebook.

– Быть президентом и главнокомандующим – это не игра и не желание понравиться. Это значит нести ответственность за людей, за страну внутри и на международной арене. И дебаты делаются не ради зрелища на стадионе. Это серьезная дискуссия о стратегии развития страны, о ценностях, о исторический вектор, о приоритетах. Страна не просто выбирает, она доверяет свою судьбу, – сказал он.

Порошенко отметил, что согласно закону Украины О выборах президента дебаты могут произойти на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам.

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– Такие уж устоявшиеся правила. Но стадион так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович!- резюмировал Порошенко.

Напомним, вчера Зеленский согласился принять участие в дебатах с Порошенко и предложил провести их на НСК Олимпийский, чтобы за ними могли наблюдать все украинцы.

Он заявил, что ждет ответ в течении 24 часов.