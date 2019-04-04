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ЦВК підрахувала 100% бюлетенів: результати першого туру виборів

За результатами першого туру виборів президента України 2019 до другого туру пройшли Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

ЦВК підрахувала 100% бюлетенів: результати першого туру виборів

Результати виборів президента України 2019 показали, що в Україні після першого туру не визначився переможець.

Згідно зі 100% підрахованих бюлетенів Центральною виборчою комісією, лідерство у президентських перегонах завоював Володимир Зеленський. За нього проголосували 30.24%.

На другому місці з результатом 15.95% фінішував Петро Порошенко. Саме між цими двома кандидатами відбудеться боротьба під час другого туру виборів.

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Шанси також мала Юлія Тимошенко, але вона відстала від другого місця на 2.55%. Загалом за неї проголосували 13.4% виборців.

До слова, Факти ICTV проаналізували, яку стратегію оберуть лідери перегонів у другому турі виборів, як будуть мобілізовувати свій електорат та до яких кроків вдадуться.

Другий тур виборів призначено на 21 квітня.

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