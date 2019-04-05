Выборы президента 2019 – дорогая прихоть или экономное мероприятие? Факты ICTV посчитали, сколько денег кандидаты потратили на выборы и что могли бы приобрести на эту сумму для государства.

Первый тур выборов президента 2019 закончился. Впереди еще две недели ожесточенной борьбы между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, масштабные дебаты (возможно), а также повторное голосование, которое поставит точку в четырехмесячных гонках.

Впрочем, на выборы уже потрачена немалая сумма денег. Факты ICTV решили посчитать, сколько денег ушло на это мероприятие – на рекламу, билборды, работу штабов, обеспечение ЦИК, печать бюллетеней и все, что касается выборов.

Получилось 3,6 млрд гривен.

Каждый из 44 кандидатов внес залог в 2,5 млн гривен за участие в выборах (вернули лишь двум, которые вышли во второй тур). Каждый сформировал свой избирательный фонд, исключительно с которого был обязан оплачивать расходы на свою кампанию. Кроме того, 2,3 млрд было выделено из государственного бюджета Украины на проведение двух туров выборов.

Отметим, что это только официальные данные. Мы не можем посчитать “теневые” затраты кандидатов, даже если заявленная в фонде сумма значительно ниже реальной.

Итак, 3 млрд и 620 млн гривен или 134 млн долларов – именно столько стоили выборы президента Украины.

Для сравнения, парламентские выборы в Германии в 2017 году стоили $100 млн. Правда, в эту сумму не входят расходы кандидатов, только средства из бюджета страны. А вот выборы во Франции обошлись около $225 млн.

К политикам США нашим кандидатам тоже далеко. К примеру, если первый тур обошелся Петру Порошенко в 415 млн гривен, Владимиру Зеленскому – в 95 млн гривен, то Хиллари Клинтон потратила $340 млн, а Дональд Трамп – $111 млн.

Словом, по сравнению с другими странами, Украина не расточительна в вопросах выборов.

На что можно было бы потратить 3,6 млрд гривен?

В нашем государстве есть достаточно много сфер, которые критически нуждаются в поступлениях.

Например, инфраструктура. В Украине 430 тыс. км дорог, состояние которых оставляет желать лучшего. Ремонт одного километра стоит в среднем 10 млн гривен. Поэтому на те деньги, которые потратили на выборы, можно было бы отремонтировать 362 км дорог. Или 130 км железнодорожных путей, учитывая, что средняя стоимость – от 1 до 3 млн долларов за км.

А теперь к медицине. Средняя стоимость современной машины скорой помощи колеблется в пределах 2 млн гривен, поэтому, можно было бы купить 1800 автомобилей. Или 725 аппаратов МРТ, которыми оборудованы далеко не все государственные больницы.

Ну и не стоит забывать, что на востоке уже пятый год идет война. Для украинской армии 3,6 млрд гривен были бы не лишними. В частности, можно было бы потратить на производство 30 танков Оплот, стоимостью по 120 млн грн каждый. Или на 25 артиллерийских катеров Гюрза-М, стоимостью 140 млн грн за штуку.

На экипировку и содержание одного военного Украина тратит в среднем 12 тыс. долларов в год, так что те деньги можно было бы оставить для 11 тыс. солдат. Абсолютно точно эти средства могут спасти жизнь тем, кто сейчас на фронте.

А если разделить эти средства на одноразовые выплаты пенсионерам, которых в Украине 11,5 млн (по данным Пенсионного фонда), то каждый бы получил по 315 гривен. Или 300 тыс. ветеранов АТО могли бы получить по 12 тыс. гривен.

Можно было бы позаботиться и о транспорте. В 2010 мы купили 10 скоростных поездов за 307 млн ​​долларов. Поэтому можно было бы закупить около 3 новеньких Hyundai и запустить новые сообщения. Или же позаботиться о ДСНС и приобрести 905 пожарных автомобилей (на тендерах ProZorro одна стоит около 4 млн грн).

Можно было бы закупить 1810 современных школьных автобусов, так как в некоторых регионах одна школа может обслуживать сразу несколько сел.

Кроме того, у Украины все еще остается внешний долг, который составляет более $50 млрд. Мы бы выплатили 0,25% общего внешнего долга или 2,5% обязательных выплат на 2019 год. В 2019 году наши обязательства составляют около $5 млрд – для этого мы будем брать дополнительные кредиты в МВФ и деньги из госбюджета.

Продолжать список можно бесконечно. Мы не претендуем на точность, приведенная статистика – приблизительная.

Однако совершенно ясно, что не все 44 кандидата шли на выборы ради победы. Возможно, хотя бы половине следовало бы подумать о меценатстве? Еще столько всего в нашей стране нужно закупить/построить/обновить.

По сравнению с мировыми масштабами, $130 млн – средства незначительные, однако в государстве, находящемся в состоянии войны, они могут пригодиться.