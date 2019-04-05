Киевводфонд запланировал проведение капитальных ремонтов 33 бюветов во всех районах Киева.
В Киеве в этом году чистая вода появится в 33 старых бюветах. Киевводфонд заменит или отремонтирует в них насосы, системы очистки воды, трубопроводы. Также проведут реконструкцию беседок и ремонт водозаборных колонок.
В список попали бюветы, которые в первую очередь нуждаются в реставрации.
Стоимость ремонта одного бювета составляет около 200 тыс. грн.
Капитальный ремонт бюветов запланирован по следующим адресам:
- Голосеевский район – 3 бювета: ул. Васильковская, 47; ул. Новопироговская, 33; ул. Теремковская, 2-4;
- Днепровский район – 5 бюветов: ул. Алматинская, 2-В; ул. Энтузиастов, 21; ул. Хорольская, 10; ул. Генерала Жмаченко, 12; просп. Юрия Гагарина, 7;
- Дарницкий район – 7 бюветов: ул. Анны Ахматовой, 16-В; ул. Анны Ахматовой, 6; ул. Драгоманова, 29; просп. Петра Григоренко, 41; ул. Здолбуновская, 7 ул. Константина Заслонова, 18; ул. Архитектора Вербицкого, 9;
- Деснянский район – 2 бювета: ул. Александра Сабурова, 9/61; ул. Теодора Драйзера, 32;
- Оболонский район – 6 бюветов: ул. Днепроводская, 9/2; просп. Героев Сталинграда, 14/16; ул. Иорданская, 10; ул. Маршала Малиновского, 3; ул. Маршала Рокоссовского, 2; ул. Маршала Тимошенко, 18;
- Печерский район – 3 бюветы: ул. Архитектора Городецкого, 8; ул. Академика Богомольца 7/14; ул. Михаила Грушевского, 1-В;
- Подольский район – 4 бюветы: ул. Билецкая, 55; ул. Ветряные Горы, 2; ул. Кобзарская, 2; просп. Правды, 4;
- Святошинский район – 2 бювета: ул. Верховинная, 8; ул. Живописная, 2;
- Шевченковский район – 1 бювет: ул. Сечевых Стрельцов, 75.
Всего на балансе предприятия учитывается 198 бюветных комплексов, из них работают – 169.
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К 2025 года Киевводфонд планирует возобновить работу всех неработающих бюветов.
Напомним, Киевсовет принял решение о переименовании улицы Ивана Кудри в честь покойного сенатора США Джона Маккейна.