Київводфонд запланував проведення капітальних ремонтів 33 бюветів у всіх районах Києва.

У Києві цьогоріч чиста вода з`явиться у 33 старих бюветах. Київводфонд замінить або відремонтує в них насоси, системи очищення води, трубопроводи. Також проведуть реконструкцію альтанок і ремонт водозабірних колонок.

У список потрапили бювети, які першочергово потребують реставрації.

Вартість ремонту одного бювету становить близько 200 тис. грн.

Капітальні ремонти заплановано у бюветах за такими адресами:

Голосіївський район – 3 бювети: вул. Василькiвська, 47; вул. Новопирогівська, 33; вул. Теремкiвська, 2-4;

– 3 бювети: вул. Василькiвська, 47; вул. Новопирогівська, 33; вул. Теремкiвська, 2-4; Дніпровський район – 5 бюветів: вул. Алматинська, 2-В; вул. Ентузiастiв, 21; вул. Хорольська, 10; вул. Генерала Жмаченка, 12; просп. Юрія Гагаріна, 7;

– 5 бюветів: вул. Алматинська, 2-В; вул. Ентузiастiв, 21; вул. Хорольська, 10; вул. Генерала Жмаченка, 12; просп. Юрія Гагаріна, 7; Дарницький район – 7 бюветів: вул. Анни Ахматової, 16-В; вул. Анни Ахматової, 6; вул. Драгоманова, 29; просп. Петра Григоренка, 41; вул. Здолбунівська,7; вул. Костянтина Заслонова, 18; вул. Архітектора Вербицького, 9;

– 7 бюветів: вул. Анни Ахматової, 16-В; вул. Анни Ахматової, 6; вул. Драгоманова, 29; просп. Петра Григоренка, 41; вул. Здолбунівська,7; вул. Костянтина Заслонова, 18; вул. Архітектора Вербицького, 9; Деснянський район – 2 бювети: вул. Олександра Сабурова, 9/61; вул. Теодора Драйзера, 32;

– 2 бювети: вул. Олександра Сабурова, 9/61; вул. Теодора Драйзера, 32; Оболонський район – 6 бюветів: вул. Днiпроводська, 9/2; просп. Героїв Сталінграда, 14/16; вул. Йорданська, 10; вул. Маршала Малиновського, 3; вул. Маршала Рокоссовського, 2; вул. Маршала Тимошенка, 18;

– 6 бюветів: вул. Днiпроводська, 9/2; просп. Героїв Сталінграда, 14/16; вул. Йорданська, 10; вул. Маршала Малиновського, 3; вул. Маршала Рокоссовського, 2; вул. Маршала Тимошенка, 18; Печерський район – 3 бювети: вул. Архітектора Городецького, 8; вул. Академіка Богомольця 7/14; вул. Михайла Грушевського, 1-В;

– 3 бювети: вул. Архітектора Городецького, 8; вул. Академіка Богомольця 7/14; вул. Михайла Грушевського, 1-В; Подільський район – 4 бювети: вул. Бiлицька, 55; вул. Вітряні Гори, 2; вул. Кобзарська, 2; просп. Правди, 4;

– 4 бювети: вул. Бiлицька, 55; вул. Вітряні Гори, 2; вул. Кобзарська, 2; просп. Правди, 4; Святошинський район – 2 бювети: вул. Верховинна, 8; вул. Живописна, 2;

– 2 бювети: вул. Верховинна, 8; вул. Живописна, 2; Шевченківський район – 1 бювет: вул. Січових Стрільців, 75.

Загалом на балансі підприємства обліковується 198 бюветних комплексів, з них працюють – 169.

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До кінця 2025 року Київводфонд планує відновити роботу усіх непрацюючих бюветів.

Нагадаємо, Київрада прийняла рішення щодо перейменування вулиці Івана Кудрі на честь покійного сенатора США Джона Маккейна.