На вулиці Щекавицькій під час охоронно-рятівних досліджень археологи знайшли вулицю XVII–XVIII століть.

У Києві на вулиці Щекавицькій архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України знайшла вулицю XVII–XVIII століть.

– З минулого року експедиція проводить охоронно-рятівні дослідження на вул. Щекавицькій. Ми зібрали велику колекцію археологічних матеріалів ХІІ–ХІХ ст. Серед індивідуальних знахідок виявили культурні нашарування давньоруської доби, вулицю та поховання XVII–XVIII ст., – зазначив директор Департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк.

Керівник експедиції Всеволод Івакін наголосив, що знайшли археологічні об’єкти ХІХ ст., що утворилися після пожежі 1811 року та повного перепланування вуличної системи Подолу.

– Велика кількість монет та товарних пломб ХІХ ст. характерна для припортової зони, у якій розташована досліджувана ділянка. Проте зафіксовано залишки близько десятка невеликих підвалів-комор, господарських та гідротехнічних споруд, – повідомив Івакін.

Читайте: За розкопки в Криму: археологи потрапили під українські санкції

Керівник експедиції наголосив, що роботи продовжуються, а всі знахідки оброблять та реставрують. Після відновлення артефактів, підготують науковий звіт і передадуть знахідки у музей.

Нагадаємо, минулого року в Києві археологи знайшли старовинний скарб.