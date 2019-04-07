Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что для прекращения огня на Донбассе готов к переговорам с Владимиром Путиным, но жертвовать людьми и территориями он не намерен.

Владимир Зеленский представил собственный план возвращения Донбасса в случае победы на выборах 2019. На вопрос о том, готов ли он на переговоры с Путиным, Зеленский ответил утвердительно.

– Да. Но жертвовать территориями и людьми мы не будем никогда. Целостность Украины должна быть константой, – сказал он в интервью на телеканале Украина.

При этом он уверен, что переговоры не должны длиться долго, так как каждый день на фронте погибают люди.

– Мы понимаем, что каждый день – это чья-то жизнь, это человеческая судьба, это большая трагедия для каждой отдельной семьи. Мы должны это ощущать и примерять всегда на себя, что будет с твоей семьей, если ты потеряешь сына, потеряешь кормильца, или потеряешь брата или сестру, – говорит Зеленский.

Также он уверен, что минский переговорный процесс стоит продолжать, но данный формат следует реформировать.

– Война с Россией, поэтому нужно говорить с Россией. Однозначно говорить. Должны быть переговоры и формат разговоров с Россией, дипломатический формат, в присутствии западных представителей, – считает Зеленский.

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Напомним, что в соответствии с официальными результатами первого тура выборов президента Украины, за Владимира Зеленского проголосовали 5 714 032 избирателя (30,24%), за Петра Порошенко – 3 014 609 (15,95%).

Второй тур выборов 2019 назначен на 21 апреля.