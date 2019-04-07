Кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що для припинення вогню на Донбасі готовий до переговорів з Володимиром Путіним, але жертвувати людьми і територіями він не має наміру.

Володимир Зеленський представив власний план повернення Донбасу у разі перемоги на виборах 2019. На питання про те, чи готовий він на переговори з Путіним, Зеленський відповів ствердно.

– Так. Але жертвувати територіями і людьми ми не будемо ніколи. Цілісність України повинна бути константою, – сказав він в інтерв’ю на телеканалі Україна.

При цьому він упевнений, що переговори не повинні тривати довго, оскільки щодня на фронті гинуть люди.

– Ми розуміємо, що кожен день – це чиєсь життя, це людська доля, це велика трагедія для кожної окремої родини. Ми повинні це відчувати і приміряти завжди на себе, що буде з твоєю сім’єю, якщо ти втратиш сина, втратиш годувальника, або втратиш брата або сестру, – каже Зеленський.

Також він упевнений, що мінський переговорний процес варто продовжувати, але даний формат слід реформувати.

– Війна з Росією, тому потрібно говорити з Росією. Однозначно говорити. Повинні бути переговори і формат розмов з Росією, дипломатичний формат, у присутності західних представників, – вважає Зеленський.

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Нагадаємо, що згідно з офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 5 714 032 виборці (30,24%), за Петра Порошенка – 3 014 609 (15,95%).

Другий тур виборів 2019 пройде 21 квітня.