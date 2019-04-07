Правозащитники опубликовали фото камеры, в которой находится виновница смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева.
Камеру в Харьковском следственном изоляторе, в которой живет виновница смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева, посетили представители Международного правозащитного центра.
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Елена Зайцева находится в камере №400, с ней проживает еще три человека. Помещение светлое и чистое. В камере есть телевизор, электрический чайник, вода, душ, туалет и средства личной гигиены.
Телевизор, чайник и душ: как выглядит камера Зайцевой / 4 фотографии
К слову, Елена Зайцева подала апелляцию на решение суда о назначении ей наказания в виде 10 лет лишения свободы.
Фото: Дмитрий Удачин
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