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Факти / Україна / Суспільство

Телевізор, чайник та душ: як виглядає камера Зайцевої

Правозахисники опублікували фото камери, у якій перебуває винуватиця смертельної ДТП у Харкові Олена Зайцева.

Телевізор, чайник та душ: як виглядає камера Зайцевої

Камеру у Харківському слідчому ізоляторі, у якій живе винуватиця смертельної ДТП у Харкові Олена Зайцева, відвідали представники Міжнародного правозахисного центру.

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Олена Зайцева перебуває у камері №400, з нею проживає ще три людини. Приміщення світле та чисте. У камері є телевізор, електричний чайник, вода, душ, туалет і засоби особистої гігієни.

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Телевізор, чайник та душ: як виглядає камера Зайцевої / 4 фотографии

Нагадаємо, Олена Зайцева подала апеляцію на рішення суду щодо призначення їй покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Фото: Дмитрий Удачин

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