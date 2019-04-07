Правозахисники опублікували фото камери, у якій перебуває винуватиця смертельної ДТП у Харкові Олена Зайцева.
Камеру у Харківському слідчому ізоляторі, у якій живе винуватиця смертельної ДТП у Харкові Олена Зайцева, відвідали представники Міжнародного правозахисного центру.
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Олена Зайцева перебуває у камері №400, з нею проживає ще три людини. Приміщення світле та чисте. У камері є телевізор, електричний чайник, вода, душ, туалет і засоби особистої гігієни.
Телевізор, чайник та душ: як виглядає камера Зайцевої / 4 фотографии
Нагадаємо, Олена Зайцева подала апеляцію на рішення суду щодо призначення їй покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.
Фото: Дмитрий Удачин
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