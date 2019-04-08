9 апреля в Киеве заработает автоматизированная система проката велосипедов.

Жители столицы с 9 апреля могут воспользоваться автоматизированной системой велопроката Nextbike.

– Компания nextbike.kyiv открывает сезон. Уже с 9 апреля вы сможете пользоваться велосипедами системы байкшеринга, – сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

В начале сезона в городе будут функционировать 33 локации Nextbike. Вскоре их увеличат до 264 локаций.

В продаже уже появились месячные и сезонные абонементы на сайте nextbike.ua.

До 15 апреля действуют скидки, поэтому месячный абонемент обойдется вам в 249 грн, а не 499. Абонемент на сезон (до 01.12.2019) стоит 1199 грн, вместо 1499 грн.

Разовый прокат стоит 30 грн/час.

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Напомним, мэр Киева Виталий Кличко приехал на велосипеде на избирательный участок, чтобы проголосовать в лицее имени Ивана Богуна.