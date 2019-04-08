9 квітня у Києві запрацює автоматизована система прокату велосипедів.

Жителі столиці з 9 квітня можуть скористатися автоматизованою системою велопрокату Nextbike.

– Компанія nextbike.kyiv відкриває сезон. Вже з 9 квітня ви зможете користуватися велосипедами системи байкшерінга, – повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

На початку сезону в місті будуть функціонувати 33 локації Nextbike. Незабаром їх збільшать до 264 локацій.

У продажу вже з’явилися місячні і сезонні абонементи на сайті nextbike.ua.

До 15 квітня діють знижки, тому місячний абонемент обійдеться вам у 249 грн, а не 499. Абонемент на сезон (до 01.12.2019) коштує 1199 грн, замість 1499.

Разовий прокат коштує 30 грн/год.

Читайте: Новий веломаршрут на Львівщині

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко приїхав велосипедом на виборчу дільницю, щоб проголосувати у ліцеї імені Івана Богуна.