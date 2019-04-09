Минимальная цена пасхальной корзины в этом году составит 248 грн.

За три недели православные христиане будут праздновать Светлое Воскресение Христовое. Согласно традициям люди освящать свои пасхальные корзины, а следовательно большинство хозяек своими руками готовят паску.

Стоимость выпечки пасхи весом 0,7 кг обойдется в 44 грн.

По сравнению с прошлым годом, стоимость приготовления паски выросла на 7%.

Главный фактор, повлиявший на подорожание паски – масло. Цена выросла на 11%, то есть плюс 6 грн для одного изделия, муки подорожало на 19%, то есть 2 грн, молока на 10% – 1 грн.

А вот стоимость яиц и сахара снизились на 9-13%.

На формирование недорогой корзины, состоящий из 6 традиционных продуктов, украинцам надо потратить не менее 248 грн, а это на 8% больше, чем в прошлом году.

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Источник: Экономический дискурс