Мінімальна ціна пасхального кошика у цьому році становитиме 248 грн.

За три тижні православні християни святкуватимуть Світле Воскресіння Христове. Згідно із традиціями люди освячуватимуть свої великодні кошики, а отже більшість господинь власноруч готують паску.

Вартість випікання паски вагою 0,7 кг обійдеться у 44 грн.

У порівнянні з минулим роком, вартість приготування паски зросла на 7%.

Головний фактор, що вплинув на здорожчання паски – масло. Ціна зросла на 11%, тобто плюс 6 грн для одного виробу, борошно здорожчало на 19%, тобто 2 грн, молока на 10% – 1 грн.

А от вартість яєць та цукру знизилися на 9-13%.

На формування не дорогого кошика, який складається із 6 традиційних продуктів, українцям треба витратити не менше 248 грн,а це на 8% більше, ніж торік.

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Джерело: Економічний дискурс