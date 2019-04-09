По Україні почали з’являтися рекламні білборди із зображенням Петра Порошенка та Володимира Путіна.

Білборди із зображення президента України Петра Порошенка та Володимира Путіна з’явилися на Харківщині, а потім й у Києві.

До слова, гасло Або я, або Путін Петро Олексійович застосовує давно.

Читайте: Порошенко назвав 5 головних ризиків для України

Крім того, користувачі мережі обговорюють, що така реклама порушує Закон України. Мова йде про ст.8, у якій забороняється розміщувати зображення людини без її письмової згоди, а також ст. 64 – заборона участі у передвиборній агітації осіб без українського громадянства.

Нагадаємо, Петро Порошенко заявив, що не можна просто так поїхати на переговори з найманцями “ДНР” та “ЛНР” і президентом РФ Володимиром Путіним.