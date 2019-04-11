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Факты / Украина / Политика

Дебатов Порошенко и Зеленского по телемосту не будет

Правила дебатов не предусматривают проведение встречи между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко в виде телемоста.

Дебатов Порошенко и Зеленского по телемосту не будет

Дебатов между кандидатами в президенты Украины в виде телемоста в прямом эфире UA: Суспільне не может быть.

Об этом сообщил глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины НОТУ Зураб Аласания.

Он объясняет невозможность проведения встречи в таком формате несоответствием правилам проведения дебатов.

Аласания спрогнозировал, что Владимир Зеленский не придет в студию UA: Суспільне 19 апреля.

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– Если 19-го придет Порошенко, он получит свое время в эфире, но это будет неинтересно, – сказал Аласания.

Как известно, команды Порошенко и Зеленского провели переговоры по дебатам перед вторым туром выборов, но не достигли договоренности.

Источник: theБабель

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