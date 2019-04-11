Правила дебатов не предусматривают проведение встречи между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко в виде телемоста.
Дебатов между кандидатами в президенты Украины в виде телемоста в прямом эфире UA: Суспільне не может быть.
Об этом сообщил глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины НОТУ Зураб Аласания.
Он объясняет невозможность проведения встречи в таком формате несоответствием правилам проведения дебатов.
Аласания спрогнозировал, что Владимир Зеленский не придет в студию UA: Суспільне 19 апреля.
Читайте: Дебаты Порошенко и Зеленского – последние новости (ОНЛАЙН)
– Если 19-го придет Порошенко, он получит свое время в эфире, но это будет неинтересно, – сказал Аласания.
Как известно, команды Порошенко и Зеленского провели переговоры по дебатам перед вторым туром выборов, но не достигли договоренности.
Источник: theБабель