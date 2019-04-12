По прогнозам букмекеров, больше шансов стать следующим президентом Украины есть у Владимира Зеленского.

Букмекерские конторы продолжают принимать ставки на второй тур выборов президента Украины 2019.

Украинцы придут на избирательные участки 21 апреля, чтобы отдать свой голос за двух кандидатов – Владимира Зеленского или Петра Порошенко.

Прогнозы крупных букмекерских контор указывают на то, что больше шансов стать новым президентом Украины есть у Владимира Зеленского.

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К слову, ранее Факты ICTV писали о том, какую стратегию изберут лидеры гонки во втором туре, как будут мобилизовать свой электорат и какие шаги предпримут.