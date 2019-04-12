За прогнозами букмекерів, більше шансів стати наступним президентом України є у Володимира Зеленського.

Букмекерські контори продовжують приймати ставки на другий тур виборів президента України 2019.

Українці прийдуть на виборчі дільниці 21 квітня, щоб віддати свій голос за двох кандидатів – Володимира Зеленського або Петра Порошенка.

Прогнози великих букмекерських контор вказують на те, що більше шансів стати новим президентом україни має Володимир Зеленський.

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До слова, раніше Факти ICTV писали про те, яку стратегію оберуть лідери гонки у другому турі, як будуть мобілізовувати свій електорат та до яких кроків вдадуться.