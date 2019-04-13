На сегодняшний день на второй тур выборов президента Украины зарегистрировались 2 360 международных наблюдателей.

По состоянию на 13 апреля наблюдателями от иностранных государств и международных организаций на второй тур выборов президента Украины зарегистрировались 2 360 человек.

Больше всего иностранных наблюдателей приедет от США – 63 человека.

Меньше всего наблюдателей решили прислать Азербайджан, Молдова и Швейцария – по одному.

Среди международных организаций лидирует Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ. От него на выборы зарегистрировалось 813 наблюдателей.

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К слову, кандидат Петр Порошенко призвал своего оппонента Владимира Зеленского прийти на стадион НСК Олимпийский 14 апреля.