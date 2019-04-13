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Факти / Україна / Політика

На другий тур виборів президента зареєструвалося більше 2 тис. спостерігачів

На сьогодні на другий тур виборів президента України зареєструвалися 2 360 міжнародних спостерігачів.

На другий тур виборів президента зареєструвалося більше 2 тис. спостерігачів

Станом на 13 квітня спостерігачами від іноземних держав і міжнародних організацій на другий тур виборів президента України зареєструвалися 2 360 осіб.

Найбільше іноземних спостерігачів приїде від США – 63 людини.

Найменше спостерігачів вирішили надіслати Азербайджан, Молдова і Швейцарія – по одному.

Серед міжнародних організацій лідирує Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. Від нього на вибори зареєструвалося 813 спостерігачів.

Читайте: Як зареєструватися для голосування у другому турі виборів

До слова, кандидат Петро Порошенко закликав свого опонента Володимира Зеленського прийти на стадіон НСК Олімпійський 14 квітня.

Джерело: РБК-Україна

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