Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть ФСБ, которая собирала координаты для российских ударов по Киевской и Одесской области.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным военной контрразведки СБУ, одним из главных фигурантов дела был ИТ-специалист из Николаева. Следствие установило, что российские спецслужбы завербовали его еще в 2014 году, после чего длительное время не использовали активно, оставив “в режиме ожидания”.

В СБУ отмечают, что только в феврале этого года ФСБ “активировала” агента и поручила ему переехать в Киев. Там он начал собирать информацию об украинских политиках, представителях сектора безопасности и обороны и других потенциальных целях для РФ.

По инструкциям кураторов из Москвы агент должен был отслеживать адреса проживания украинских чиновников, маршруты их передвижения, места пребывания потенциальных “целей”, а также собирать информацию о дислокации украинских военных.

Как сообщили в СБУ, среди возможных целей РФ был и дом главы ГСЧС Украины. Всю собранную информацию фигурант передавал представителям ФСБ.

Для прикрытия агент использовал свою деятельность в сфере ИТ. Он знакомился с людьми под предлогом настройки и технического обслуживания компьютерных систем.

Во время бытовых разговоров мужчина выспрашивал нужную информацию, а новые контакты использовал “втемную”. Впоследствии к подрывной деятельности он привлек еще одного айтишника — жителя Одессы.

Вместе они создали сеть информаторов, которые передавали врагу данные об украинских военных объектах и перемещении Сил обороны.

Организатора агентурной сети сотрудники СБУ задержали в арендованной квартире в Киеве. Одновременно правоохранители провели задержание его сообщника в Одессе.

Во время обысков у фигурантов изъяли смартфоны и другие носители информации с доказательствами сотрудничества с ФСБ.

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Сейчас оба находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее СБУ задержала еще двух агентов РФ, которые корректировали воздушные удары по Киевской и Запорожской областях.

Один из фигурантов под Киевом пытался обнаружить позиции украинской ПВО и обозначал их на Google-картах. Другой агент работал водителем в Запорожье и во время поездок областью фиксировал маршруты колонн Сил обороны Украины.

