Петр Порошенко рассказал будет ли поддерживать Владимира Зеленского, если тот станет президентом Украины.

14 апреля в 14.14 начались дебаты кандидатов в президенты Украины. Владимир Зеленский не появился на дебаты, однако Петр Порошенко от начала дебатов отвечает на вопросы граждан.

Оба кандидата декларируют Европейский путь развития Украины. Петр Порошенко рассказал готов ли сотрудничать с Владимиром Зеленским в случае собственного поражения на выборах, чтобы помогать Украине вступить в ЕС.

– Будущие парламентарии определятся тогда, когда хоть что-то услышат от Владимира Зеленского. Мы до сих пор не услышали, каким образом он собирается продолжать политику действующего президента. Если Владимир Зеленский будет избран, но это будет выбор украинского народа, и я его буду уважать – любой выбор, – отметил Порошенко.

Президента беспокоит то, что Украина должна остановить европейскую и евроатлантическую интеграцию, чтобы снова пойти на референдум по плану Зеленского.

Хочу наголосити, що членство України в ЄС і НАТО – це не послаблення суверенітету, а навпаки посилення. Це гарантії незалежності нашої держави. І я не маю жодного сумніву, що українці підтримають на референдумі рішення про вступ до ЄС і НАТО. pic.twitter.com/pJhpe1fB00 — Петро Порошенко (@poroshenko) 14 апреля 2019 г. – Народ определился и не надо затягивать его в заблуждение, – подчеркнул действующий президент.

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