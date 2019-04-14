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Факты / Украина / Политика

Буду уважать любой выбор украинского народа – Порошенко

Петр Порошенко рассказал будет ли поддерживать Владимира Зеленского, если тот станет президентом Украины.

Буду уважать любой выбор украинского народа – Порошенко

14 апреля в 14.14 начались дебаты кандидатов в президенты Украины. Владимир Зеленский не появился на дебаты, однако Петр Порошенко от начала дебатов отвечает на вопросы граждан.

Оба кандидата декларируют Европейский путь развития Украины. Петр Порошенко рассказал готов ли сотрудничать с Владимиром Зеленским в случае собственного поражения на выборах, чтобы помогать Украине вступить в ЕС.

– Будущие парламентарии определятся тогда, когда хоть что-то услышат от Владимира Зеленского. Мы до сих пор не услышали, каким образом он собирается продолжать политику действующего президента.

Если Владимир Зеленский будет избран, но это будет выбор украинского народа, и я его буду уважать – любой выбор, – отметил Порошенко.

Президента беспокоит то, что Украина должна остановить европейскую и евроатлантическую интеграцию, чтобы снова пойти на референдум по плану Зеленского.

– Народ определился и не надо затягивать его в заблуждение, – подчеркнул действующий президент.

Читайте: Дебаты Порошенко и Зеленского – последние новости (ОНЛАЙН)

Ранее Факты ICTV писали как разделится электорат других кандидатов между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским во втором туре выборов.

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