Петро Порошенко розповів чи буде підтримувати Володимира Зеленського, якщо той стане президентом України.

14 квітня о 14.14 почалися дебати кандидатів у президенти України. Володимир Зеленський не з’явився на дебати, однак Петро Порошенко від початку дебатів відповідає на запитання громадян.

Обидва кандидати декларують Європейський шлях розвитку України. Петро Порошенко розповів чи готовий співпрацювати з Володимиром Зеленським в разі власної поразки на виборах, щоб допомагати України вступити в ЄС.

– Майбутні парламентарі визначаться тоді, коли хоч щось почують від Володимира Зеленського. Ми досі не почули, яким чином він збирається продовжувати політику чинного президента. Якщо Володимир Зеленський буде обраний, але це буде вибір українського народу – я його буду поважати – будь-який вибір, – зазначив Порошенко.

Президента непокоїть те, що Україна повинна зупинити Європейську та Євроатлантичну інтеграцію, щоб знову піти на референдум за планом Зеленського.

Хочу наголосити, що членство України в ЄС і НАТО – це не послаблення суверенітету, а навпаки посилення. Це гарантії незалежності нашої держави. І я не маю жодного сумніву, що українці підтримають на референдумі рішення про вступ до ЄС і НАТО. pic.twitter.com/pJhpe1fB00 — Петро Порошенко (@poroshenko) 14 апреля 2019 г.

– Народ визначився і не треба затягувати його в манівці, – наголосив чинний президент.

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