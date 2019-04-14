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Факти / Україна / Політика

Буду поважати будь-який вибір українського народу – Порошенко

Петро Порошенко розповів чи буде підтримувати Володимира Зеленського, якщо той стане президентом України.

Буду поважати будь-який вибір українського народу – Порошенко

14 квітня о 14.14 почалися дебати кандидатів у президенти України. Володимир Зеленський не з’явився на дебати, однак Петро Порошенко від початку дебатів відповідає на запитання громадян.

Обидва кандидати декларують Європейський шлях розвитку України.  Петро Порошенко розповів чи готовий співпрацювати з Володимиром Зеленським в разі власної поразки на виборах, щоб допомагати України вступити в ЄС.

– Майбутні парламентарі визначаться тоді, коли хоч щось почують від Володимира Зеленського. Ми досі не почули, яким чином він збирається продовжувати політику чинного президента.

Якщо Володимир Зеленський буде обраний, але це буде вибір українського народу – я його буду поважати – будь-який вибір, – зазначив Порошенко.

Президента непокоїть те, що Україна повинна зупинити Європейську та Євроатлантичну інтеграцію, щоб знову піти на референдум за планом Зеленського.

– Народ визначився і не треба затягувати його в манівці, – наголосив чинний президент.

Читайте: Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)

Раніше Факти ICTV писали як розділиться електорат інших кандидатів між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським  у другому турі виборів.

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