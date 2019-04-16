PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Команда Зеленского: Данилюк не претендует на кресло главы МИД

Экс-министр финансов Александр Данилюк опроверг информацию о том, что он является претендентом на должность главы МИД в случае победы Владимира Зеленского на выборах.

Олександр Данилюк

Александр Данилюк сказал, что не будет министром иностранных дел, если Владимир Зеленский победит на президентских выборах.

– Я это не подтверждаю. Поэтому некоторые люди в правительстве сейчас могут немножко расслабиться, нечего бояться, – завил он в эфире Свободы слова на ICTV.

Он только подтвердил, что до 19 апреля Зеленский представит весь перечень лиц, претендующих на ключевые должности в стране в случае его победы.

Читайте: Время дебатов на Олимпийском: у Зеленского ответили Порошенко

Как сообщалось, Владимир Зеленский не пришел на Свободу слова 15 апреля. Ранее на эфир телепрограммы на ICTV кандидата на выборах президента Украины пригласил его соперник Петр Порошенко.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Время дебатов на Олимпийском: у Зеленского ответили Порошенко
Зеленский не пришел на ICTV, где выступит Порошенко
Дебаты Порошенко и Зеленского – последние новости (ОНЛАЙН)
Прогрессивный против самоуверенного: как прошли первые дебаты и будет ли продолжение
Крым – это Украина! Команда Зеленского ответила Джемилеву
Свобода слова на ICTV – где и когда смотреть эфир
Что ждет Украину с президентом Зеленским – астропрогноз
Почему Зеленский не пришел на дебаты 14 апреля – ответ штаба
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка