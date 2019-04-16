Экс-министр финансов Александр Данилюк опроверг информацию о том, что он является претендентом на должность главы МИД в случае победы Владимира Зеленского на выборах.

Александр Данилюк сказал, что не будет министром иностранных дел, если Владимир Зеленский победит на президентских выборах.

– Я это не подтверждаю. Поэтому некоторые люди в правительстве сейчас могут немножко расслабиться, нечего бояться, – завил он в эфире Свободы слова на ICTV.

Он только подтвердил, что до 19 апреля Зеленский представит весь перечень лиц, претендующих на ключевые должности в стране в случае его победы.

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Как сообщалось, Владимир Зеленский не пришел на Свободу слова 15 апреля. Ранее на эфир телепрограммы на ICTV кандидата на выборах президента Украины пригласил его соперник Петр Порошенко.