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Факти / Україна / Політика

Команда Зеленського: Данилюк не претендує на крісло глави МЗС

Екс-міністр фінансів Олександр Данилюк спростував інформацію про те, що він є претендентом на посаду глави МЗС у разі перемоги Володимира Зеленського на виборах.

Олександр Данилюк

Олександр Данилюк сказав, що не буде міністром закордонних справ, якщо Володимир Зеленський переможе на президентських виборах.

– Я це не підтверджую. Тому деякі люди в уряді зараз можуть трошки розслабитися, нема чого боятися, – завив він в ефірі Свободи слова на ICTV.

Він лише підтвердив, що до 19 квітня Зеленський представить весь перелік осіб, які претендують на ключові посади в країні у разі його перемоги.

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Як повідомлялося, Володимир Зеленський не прийшов на Свободу слова 15 квітня. Раніше на ефір телепрограми на ICTV кандидата на виборах президента України запросив його суперник Петро Порошенко.

 

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