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Факты / Украина / Бизнес и финансы

В Украине сократилось количество наличных денег в обращении

В наличном обращении Украины по состоянию на 1 апреля находилось 375,4 млрд грн.

В Украине сократилось количество наличных денег в обращении

В наличном обращении Украины по состоянию на 1 апреля находилось 375, 4 млрд грн, в том числе монет – на 2,3 млрд грн (13,2 млрд штук) и банкнот – на 373 млрд грн (2,8 млрд штук)

Это на 24,7 млрд грн грн меньше, чем на начало года. Тогда в обращении зафиксировали 400,1 млрд грн.

Наибольшее количество банкнот номиналом 200 грн – 605,3 млн штук. Среди монет лидером является 10 копеек – 3 813,4 млн штук.

Читайте: Когда стабилизируется курс гривны – прогноз НБУ

К слову, среднее количество банкнот на одного украинца по состоянию на 1 апреля составило 66 штук, а монет различных номиналов (разменных и оборотных) – 312 штук.

Ранее Факты ICTV писали о том, каким будет курс гривны до 2024 года.

Источник: НБУ

Фото: НБУ

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