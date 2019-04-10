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Каким будет курс гривны до 2024 года – прогноз МВФ

В Международном валютном фонде составили свой прогноз по курсу гривны к доллару до 2024 года.

Каким будет курс гривны до 2024 года – прогноз МВФ

В МВФ прогнозируют, что курс гривны к доллару до 2024 года будет постепенно снижаться.

Курс гривны к доллару в 2019 году составит 28,7 грн за $1.

  • 2020 год – 30,0 грн
  • 2021 год – 30,5 грн
  • 2020 год – 31,0 грн
  • 2023 год – 31,5 грн
  • 2024 год – 31,9 грн

Читайте: Что будет с гривной после выборов и в какой валюте хранить сбережения

Ранее Факты ICTV писали, что гривна начнет укрепляться осенью, однако может начать девальвировать летом.

Источник: World Economic Outlook

Фото: Dreamstime

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