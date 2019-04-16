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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

В Україні скоротилась кількість готівки в обігу

У готівковому обігу України станом на 1 квітня перебувало 375,4 млрд грн.

В Україні скоротилась кількість готівки в обігу

У готівковому обігу України станом на 1 квітня перебувало 375,4 млрд грн, у тому числі монет – на 2,3 млрд грн (13,2 млрд штук) та банкнот – на 373 млрд грн (2,8 млрд штук).

Це на 24,7 млрд грн менше, ніж на початок року. Тоді в обігу зафіксували 400,1 млрд грн.

Найбільша кількість банкнот номіналом 200 грн – 605,3 млн штук. Серед монет лідером є 10 копійок – 3 813, 4 млн штук.

Читайте:  Коли стабілізується курс гривні – прогноз НБУ

До слова, середня кількість банкнот на одного українця станом на 1 квітня становила 66 штук, а монет різних номіналів (розмінних та обігових) – 312 штук.

Раніше Факти ICTV писали про те, яким буде курс гривні до 2024 року.

Джерело: НБУ

Фото: НБУ

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