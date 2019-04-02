Гривна начнет укрепляться осенью, однако может начать девальвировать летом.

Привычная для нескольких десятилетий ситуация, когда курс гривны снижался осенью может измениться новой.

По мнению главы совета НБУ Богдана Данилишина, некоторая девальвация в течении второй половины лета изменится укреплением курса нацвалюты в начале осени и его стабилизацией.

По его словам, основным фактором будет экспортная выручка от сельхозпродукции.

Поскольку Украина все больше становится аграрной страной, то курс гривны все сильнее зависит от объема урожая сельхозпродукции и мировых цен на нее.

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Богдан Данилишин также отметил, что в ближайшие несколько месяцев не стоит ожидать тревожных событий на валютном рынке.

Это можно объяснить продолжением экспорта сельхозпродукции рекордного прошлогоднего урожая, сезонным повышением спроса на продукцию и полуфабрикаты черных металлов и снижением закупок природного газа.

Ранее Факты ICTV публиковали прогноз, что будет с курсом доллара после президентских выборов.

Источник: Богдан Данилишин