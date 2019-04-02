PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Когда стабилизируется курс гривны – прогноз НБУ

Гривна начнет укрепляться осенью, однако может начать девальвировать летом.

Когда стабилизируется курс гривны – прогноз НБУ

Привычная для нескольких десятилетий ситуация, когда курс гривны снижался осенью может измениться новой.

По мнению главы совета НБУ Богдана Данилишина, некоторая девальвация в течении второй половины лета изменится укреплением курса нацвалюты в начале осени и его стабилизацией.

По его словам, основным фактором будет экспортная выручка от сельхозпродукции.

Поскольку Украина все больше становится аграрной страной, то курс гривны все сильнее зависит от объема урожая сельхозпродукции и мировых цен на нее.

Читайте: Какой курс доллара после первого тура президентских выборов

Богдан Данилишин также отметил, что в ближайшие несколько месяцев не стоит ожидать тревожных событий на валютном рынке.

Это можно объяснить продолжением экспорта сельхозпродукции рекордного прошлогоднего урожая, сезонным повышением спроса на продукцию и полуфабрикаты черных металлов и снижением закупок природного газа.

Ранее Факты ICTV публиковали прогноз, что будет с курсом доллара после президентских выборов.

Источник: Богдан Данилишин

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка