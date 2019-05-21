Прокуратура возобновила расследование в отношении экспертов в деле о резонансном ДТП на улице Сумской в Харькове.

Адвокат фигуранта дела о ДТП в Харькове Геннадия Дронова сообщил, что Харьковская местная прокуратура №1 возобновила расследование уголовного производства в отношении экспертов, которые исследовали обстоятельства аварии на Сумской.

Он выложил в сети скан соответствующего постановления прокуратуры.

– Постановление следователя о закрытии уголовного производства в отношении экспертов было отменено прокурором только после подачи жалобы в суд, – написал адвокат.

По его словам, дело направлено в ГУНП в Харьковской области.

В то же время Перепелица не уверен, что экспертов, подозреваемых в нарушении закона, накажут.

Журналист Фактов Татьяна Доцяк напомнила, что адвокат Дронова пытается привлечь к ответственности экспертов научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Бокариуса, которые делали экспертизы и не смогли вычислить скорость авто Зайцевой, установить границы перекрестка и допустили ошибки в исследованиях.



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Ранее Геннадий Дронов в апелляционной жалобе заявил, что его права на защиту во время проведения следственных действий и судебного рассмотрения были нарушены не менее 12 раз.

Источник: Сергей Перепелица

Фото: Татьяна Доцяк