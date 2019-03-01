28 февраля на сайте президента Украины появилась петиция о помиловании Геннадия Дронова – участника ДТП в Харькове, которое унесло жизни шести человек.

На сайте президента Украины появилась петиция о помиловании Геннадия Дронова – участника ДТП в Харькове, которое унесло жизни шести человек.

– О помиловании Дронова Геннадия обвиняемого в совершении ДТП, что имело место в городе Харькове 18 октября 2017 года. Поскольку считаем, что он осужден несправедливо, – говорится в тексте петиции.

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По состоянию на 23.00 1 марта петицию подписал 81 человек из необходимых 25 тысяч.

Напомним, во время рассмотрения дела Дронов не признал свою вину. Суд посчитал это попыткой уйти от ответственности. 26 февраля Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы.

Также 10 лет получила и Елена Зайцева.

Фото: Тетяна Доцяк