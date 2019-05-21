Прокуратура відновила розслідування щодо експертів у справі про резонансне ДТП на вулиці Сумській у Харкові.

Адвокат фігуранта справи про ДТП у Харкові Геннадія Дронова повідомив, що Харківська місцева прокуратура №1 відновила розслідування кримінального провадження щодо експертів, які досліджували обставини аварії на Сумській.

Він виклав у мережі скан відповідної постанови прокуратури.

– Постанова слідчого про закриття кримінального провадження щодо експертів була скасована прокурором тільки після подачі скарги до суду, – написав адвокат.

За його словами, справу направлено в ГУНП у Харківській області.

Водночас Перепелиця не впевнений, що експертів, підозрюваних у порушенні закону, покарають.

Журналіст Фактів Тетяна Доцяк нагадала, що адвокат Дронова намагається притягнути до відповідальності експертів науково-дослідного інституту судових експертиз імені Бокаріуса, які робили експертизи і не змогли вирахувати швидкість авто Зайцевої, встановити межі перехрестя і допустили помилки в дослідженнях.

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Раніше Геннадій Дронов в апеляційній скарзі заявив, що його права на захист під час проведення слідчих дій і судового розгляду були порушені не менше 12 разів.

Джерело: Сергей Перепелица

Фото: Татьяна Доцяк