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Факти / Україна

Аудит Укроборонпрому: Кабінет Міністрів виділив 32 млн грн

Кабінет Міністрів виділив на фінансовий аудит Укроборонпрому 32 млн грн.

Укроборонпром

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Кабінет Міністрів вирішив виділити 32 млн грн на проведення фінансового аудиту Укроборонпрому.

За його словами, законопроект щодо військової тематики і закупівель у цій сфері внесений до парламенту. Він необхідний для прозорої роботи Укроборонпрому.

– Ми виділяємо сьогодні на зворотній основі 32 млн грн для Укроборонпрому для того, щоб почати глибокий фінансовий аудит своєї діяльності, – сказав прем’єр-міністр.

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Рішення про аудит було прийнято через інформацію про те, що вищі чиновники оборонної сфери нібито отримували відкати з поставок російських деталей для військової техніки.

Кабінет Міністрів виділив 32 млн грн

До слова, НАБУ завершило внутрішнє розслідування у справі Укроборонпрому щодо можливих неправомірних дій своїх співробітників.

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