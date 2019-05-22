Кабінет Міністрів виділив на фінансовий аудит Укроборонпрому 32 млн грн.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Кабінет Міністрів вирішив виділити 32 млн грн на проведення фінансового аудиту Укроборонпрому.
За його словами, законопроект щодо військової тематики і закупівель у цій сфері внесений до парламенту. Він необхідний для прозорої роботи Укроборонпрому.
– Ми виділяємо сьогодні на зворотній основі 32 млн грн для Укроборонпрому для того, щоб почати глибокий фінансовий аудит своєї діяльності, – сказав прем’єр-міністр.
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Рішення про аудит було прийнято через інформацію про те, що вищі чиновники оборонної сфери нібито отримували відкати з поставок російських деталей для військової техніки.
Кабінет Міністрів виділив 32 млн грн
До слова, НАБУ завершило внутрішнє розслідування у справі Укроборонпрому щодо можливих неправомірних дій своїх співробітників.