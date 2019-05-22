Директор компании Энергоатом-Трейдинг Сергей Бедин заявил о необходимости запуска реформы рынка электроэнергии с 1 июля.

НАЭК Энергоатом считает необходимым своевременный запуск реформы рынка электроэнергии, который, согласно законодательству, должен состояться 1 июля 2019 года. Об этом заявил генеральный директор компании Энергоатом-Трейдинг Сергей Бедин на конференции Европейской бизнес-ассоциации Реформа рынка электроэнергии.

– Компания Энергоатом выступает за своевременное введение рынка с 1 июля. С приближением 1 июля появляется мандраж. На самом деле нечего бояться, все мы уже давно обсудили. Есть решение всех вопросов. Мы очень ждем запуска рынка, – сообщил Бедин.

Руководитель структурного подразделения Энергоатома также заявил, что компания готова по необходимости обеспечить стабильность цены электроэнергии для населения.

– Мы готовы принимать участие в снижении цен для населения, а точнее в сохранении цен в новой модели рынка на действующем уровне. Это и предусматривает проект постановления, опубликованный на сайте Минтопа, и то, что основными участниками являются Энергоатом и Укргидроэнерго. Мы готовы продавать базовую электроэнергию поставщикам универсальных услуг для поставки населению, – сказал гендиректор Энергоатом-Трейдинг.

С1 июля в рамках второго этапа энергореформы заработает оптовый рынок электроэнергии, который включает рынок двухсторонних договоров, рынок на сутки вперед и внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

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Реформа рынка электроэнергии предусматривает внедрение европейской модели, которая будет стимулировать в Украине конкуренцию и появление новых участников рынка. Целью реформы является создание конкурентного оптового и розничного рынков электроэнергии по европейской модели.

Напомним, Минэнерго и НКРЭКУ призвали к своевременному запуску рынка электроэнергии с 1 июля.