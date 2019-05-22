PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Енергоатом наполягає на своєчасній реалізації реформи ринку – Сергій Бєдін

Директор компанії Енергоатом-Трейдинг Сергій Бєдін заявив про необхідність запуску реформи ринку електроенергії з 1 липня.

Енергоатом наполягає на своєчасній реалізації реформи ринку – Сергій Бєдін

НАЕК Енергоатом вважає необхідним своєчасний запуск реформи ринку електроенергії, який, згідно із законодавством, повинен відбутися 1 липня 2019 року. Про це заявив генеральний директор компанії Енергоатом-Трейдинг Сергій Бєдін на конференції Європейської бізнес-асоціації Реформа ринку електроенергії.

– Компанія Енергоатом виступає за своєчасний запуск ринку з 1 липня. З наближенням 1 липня наступає мандраж. Насправді немає чого боятися, все ми вже давно обговорили. Є рішення всіх питань. Ми дуже чекаємо на запуск ринку, – повідомив Бедін.

Керівник структурного підрозділу Енергоатому також заявив, що компанія готова за необхідності забезпечити стабільність ціни електроенергії для населення.

– Ми готові брати участь у зниженні цін для населення, а точніше в збереженні цін за новою моделлю ринку на чинному рівні. Це і передбачає проект постанови, опублікований на сайті Мінпалива, і те, що основними учасниками є Енергоатом і Укргідроенерго.

Ми готові продавати базову електроенергію постачальникам універсальних послуг для постачання населенню, – сказав гендиректор Енергоатом-Трейдинг.

З 1 липня в рамках другого етапу енергореформи запрацює оптовий ринок електроенергії, що складається з ринку двосторонніх договорів, ринку на добу вперед і внутрішньодобового ринку, балансувального ринку і ринку допоміжних послуг.

Читайте: Введення ринку електроенергії вигідно для споживачів – Енергоатом

Реформа ринку електроенергії передбачає впровадження європейської моделі, яка буде стимулювати в Україні конкуренцію і появу нових учасників ринку. Метою реформи є створення конкурентного оптового і роздрібного ринків електроенергії за європейською моделлю.

Нагадаємо, Міненерго та НКРЕКП закликали до своєчасного запуску ринку електроенергії з 1 липня.

Джерело: Українські новини

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Субсидії населеню повинні платити держкомпанії – Котко
Ринок електроенергії можна вводити поетапно – Воллер
Ринок електроенергії необхідно запустити з 1 липня – єврокомісар Шефчович
Введення ринку електроенергії вигідно для споживачів – Енергоатом
Підвищення тарифів після енергореформи не буде – політолог Кушнір
Потрібно відкривати енергоринок з 1 липня – Володимир Погойда
Запуск енергоринку в липні не вплине на тарифи для населення – Сергій Сажко
ЄС хоче, щоб просування реформ у нафтогазі й електроенергетиці відбувалося швидше – Мінгареллі
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка