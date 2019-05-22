Директор компанії Енергоатом-Трейдинг Сергій Бєдін заявив про необхідність запуску реформи ринку електроенергії з 1 липня.

НАЕК Енергоатом вважає необхідним своєчасний запуск реформи ринку електроенергії, який, згідно із законодавством, повинен відбутися 1 липня 2019 року. Про це заявив генеральний директор компанії Енергоатом-Трейдинг Сергій Бєдін на конференції Європейської бізнес-асоціації Реформа ринку електроенергії.

– Компанія Енергоатом виступає за своєчасний запуск ринку з 1 липня. З наближенням 1 липня наступає мандраж. Насправді немає чого боятися, все ми вже давно обговорили. Є рішення всіх питань. Ми дуже чекаємо на запуск ринку, – повідомив Бедін.

Керівник структурного підрозділу Енергоатому також заявив, що компанія готова за необхідності забезпечити стабільність ціни електроенергії для населення.

– Ми готові брати участь у зниженні цін для населення, а точніше в збереженні цін за новою моделлю ринку на чинному рівні. Це і передбачає проект постанови, опублікований на сайті Мінпалива, і те, що основними учасниками є Енергоатом і Укргідроенерго. Ми готові продавати базову електроенергію постачальникам універсальних послуг для постачання населенню, – сказав гендиректор Енергоатом-Трейдинг.

З 1 липня в рамках другого етапу енергореформи запрацює оптовий ринок електроенергії, що складається з ринку двосторонніх договорів, ринку на добу вперед і внутрішньодобового ринку, балансувального ринку і ринку допоміжних послуг.

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Реформа ринку електроенергії передбачає впровадження європейської моделі, яка буде стимулювати в Україні конкуренцію і появу нових учасників ринку. Метою реформи є створення конкурентного оптового і роздрібного ринків електроенергії за європейською моделлю.

Нагадаємо, Міненерго та НКРЕКП закликали до своєчасного запуску ринку електроенергії з 1 липня.