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Факти / Україна

Макрон і Меркель поговорили з Путіним про втілення Мінських домовленостей

Ангела Меркель та Еммануель Макрон поговорили телефоном з президентом РФ Володимиром Путіним.

Макрон і Меркель поговорили з Путіним про втілення Мінських домовленостей

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель  Макрон провели телефонну розмову з Володимиром Путіним щодо втілення Мінських домовленостей у зв’язку зі зміною влади в Україні.

Політики розкритикували укази Кремля про спрощення надання російського громадянства українцям.

Вони також обговорили, як можна сприяти втіленню Мінських домовленостей після обрання нового президента України.

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Ангела Меркель та Еммануель Макрон зазначили, що Росія все ще є членом Ради Європи. Але, аби не втратити свого місця, вона мусить вирішити ще відкриті питання.

Нагадаємо, кілька років тому РФ перестала сплачувати членські внески, що могло призвести до її виключення з Ради Європи.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Ангела Меркель і Еммануель Макрон підтримали зустріч нормандської четвірки після виборів.

Джерело: Deutsche Welle

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