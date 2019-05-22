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Факты / Украина / Политика

Первые назначения Зеленского угрожают оттоком инвестиций – Фиала

Инвесторы отреагировали на первые кадровые решения президента Украины Владимира Зеленского.

Первые назначения Зеленского угрожают оттоком инвестиций – Фиала

Президент Европейской бизнес ассоциации и глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала заявил, что кадровые назначения президента Украины Владимира Зеленского могут повлечь за собой отток инвестиций.

– К сожалению, инвесторы – по реакциям на еврооблигации и на украинскую гривну – отреагировали на вот эти первые назначения негативно, – заявил Томаш Фиала.

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Он добавил, что дальнейшие назначения будут также оценены сообществом инвесторов как сигнал.

По словам Фиала, у инвесторов возникает скепсис в отношении дальнейшего потенциала Украины двигаться в направлении установления верховенства права, что крайне важно для привлечения инвестиций в страну.

Ранее Факты ICTV писали, что на следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с миссией МВФ.

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