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Факти / Україна / Політика

Перші призначення Зеленського загрожують відтоком інвестицій – Фіала

Інвестори відреагували на перші кадрові рішення президента України Володимира Зеленського.

Перші призначення Зеленського загрожують відтоком інвестицій – Фіала

Президент Європейської бізнес асоціації та глава інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала заявив, що кадрові призначення президента України Володимира Зеленського можуть спричинити за собою відтік інвестицій.

– На жаль, інвестори – по реакціях на єврооблігації та на українську гривню – відреагували на ось ці перші призначення негативно, – заявив Томаш Фіала.

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Він додав, що подальші призначення будуть також оцінені співтовариством інвесторів як сигнал.

За словами Фіала, у інвесторів виникає скепсис щодо подальшого потенціалу України рухатися в напрямку встановлення верховенства права, що вкрай важливо для залучення інвестицій в країну.

До слова, наступного тижня президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з місією МВФ.

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