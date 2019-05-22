Інвестори відреагували на перші кадрові рішення президента України Володимира Зеленського.

Президент Європейської бізнес асоціації та глава інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала заявив, що кадрові призначення президента України Володимира Зеленського можуть спричинити за собою відтік інвестицій.

– На жаль, інвестори – по реакціях на єврооблігації та на українську гривню – відреагували на ось ці перші призначення негативно, – заявив Томаш Фіала.

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Він додав, що подальші призначення будуть також оцінені співтовариством інвесторів як сигнал.

За словами Фіала, у інвесторів виникає скепсис щодо подальшого потенціалу України рухатися в напрямку встановлення верховенства права, що вкрай важливо для залучення інвестицій в країну.

До слова, наступного тижня президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з місією МВФ.