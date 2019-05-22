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Факты / Украина

САП открыла уголовное дело против Порошенко

В отношении экс-президента Петра Порошенко и ряда высших должностных лиц открыто досудебное расследование.

САП открыла уголовное дело против Порошенко

Против Петра Порошенко начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением). Это произошло после встречи  руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и бывшего владельца компании Енергомережі Дмитрия Крючкова.

– По результатам личного приема Холодницкого и Крючкова о правомерности действий бывшего президента, ряда высших должностных лиц органов государственной власти, народных депутатов … принято решение и внесена информация в Единый реестр досудебных расследований, – говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной комиссии.

Также в ЕРДР внесены данные относительно руководства некоторых субъектов крупного предпринимательства, в уставном капитале которого доля государственной или коммунальной собственности превышает 50%”.

Причиной этого стали сведения:

  • относительно преступной деятельности должностных лиц ПАО Центрэнерго и Фонда государственного имущества;
  • относительно преступной деятельности должностных лиц ПАО Центрэнерго при закупке угля;
  • относительно факта завладения должностными лицами ЗАО Нижнеднестровском ГЭС и ОАО Укргидроэнерго по предварительному
  • сговору с другими лицами имуществом и средствами указанных предприятий;
  • злоупотребления служебным положением должностными лицами ОАО Черкассыоблэнерго и ОАО Азот.

Крючков заявляет, что наблюдательный совет Центрэнерго совместно с ФГИУ и рядом госслужащих распределили ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета ПАО Центрэнерго с целью хищения средств гособщества.

Действия относительно Центрэнерго координировал сам Порошенко и близкий к нему нардеп Игорь Кононенко.

Отмечается, что результатом преступных действий могло стать незаконно отчуждено 6 млрд грн.

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К слову, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против высших должностных лиц государства, в частности Порошенко, по факту возможной госизмены.

Источник: САП

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