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Факти / Україна

САП відкрила кримінальну справу проти Порошенка

У відношенні екс-президента Петра Порошенка і низки вищих посадових осіб почали досудове розслідування.

САП відкрила кримінальну справу проти Порошенка

Проти Петра Порошенка почали досудове розслідування за ч. 2 ст. 364 КК (зловживання владою або службовим становищем). Це сталося після зустрічі керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького і колишнього власника компанії Енергомережі Дмитра Крючкова.

– За результатами особистого прийому Холодницького громадяна Крючкова щодо правомірності дій колишнього президента, низки вищих посадових осіб органів державної влади, народних депутатів … прийнято рішення і внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань, – йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної комісії.

Також в ЄРДР внесені дані щодо керівництва деяких суб’єктів великого підприємництва, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50%.

Причиною цього стали відомості:

  • щодо злочинної діяльності посадових осіб ПАТ Центренерго і Фонду державного майна;
  • щодо злочинної діяльності посадових осіб ПАТ Центренерго при закупівлі вугілля;
  • щодо факту заволодіння посадовими особами ПрАТ Нижньодністровська ГЕС та ПАТ Укргідроенерго за попередньою змовою з іншими особами майном і коштами зазначених підприємств;
  • зловживання службовим становищем посадовими особами ПАТ Черкасиобленерго та ПАТ Азот.

Крючков заявляє, що наглядова рада Центренерго спільно з ФДМУ і низкою держслужбовців розподілили ключові посади в органах правління і наглядової ради ПАТ Центренерго з метою розкрадання коштів гособщества. Дії щодо Центренерго координував сам Порошенко і близький до нього нардеп Ігор Кононенко.

Зазначається, що результатом злочинних дій могло стати незаконне відчужене 6 млрд грн.

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Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти високопосадовців держави, зокрема проти Порошенка за фактом можливої держзради.

Джерело: САП

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