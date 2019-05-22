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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Субсидії населеню повинні платити держкомпанії – Котко

Президент першої енергетичної асоціації України Василь Котко підтримав пропозицію уряду покласти компенсацію тарифів на електроенергію на Енергоатом.

Субсидії населеню повинні платити держкомпанії – Котко

Василь Котко вважає, що це дозволить уникнути зростання тарифів для населення.

– Сьогодні те, що населення не доплачує в тарифах, перекладається на промислових і бюджетних споживачів. У новому ринку цей механізм неможливий, а підвищувати тарифи в два рази для населення нереалістично.

Ми знайшли рішення – покласти субсидування на Енергоатом. Сама компанія не проти, адже розраховує, що ціна реалізації електроенергії зі вступом у силу ринку з липня зросте, і вона зможе і заробити, і допомогти з тарифами для населення, – сказав Котко.

На його думку, механізм, який передбачає субсидування тарифів для населення компанією Енергоатом, діятиме деякий час, 1 або 2 роки. Після чого тарифи підніматимуть до економічно обґрунтованого рівня.

Читайте: Введення ринку електроенергії вигідно для споживачів – Енергоатом

Коментуючи заяви деяких експертів про те, що зобов’язання щодо отримання субсидій можуть бути покладені і на приватні енергокомпанії, крім державних, Василь Котко назвав такі думки популістськими фантазіями.

– Такі заяви – це популістські фантазії. Насправді, є дві компанії, в яких прогнозується істотне зростання тарифу, зростання ціни на їхню продукцію після вступу в силу енергоринку з липня 2019 року – це Енергоатом і Укргідроенерго, – повідомляє Котко.

Енергоатом порахував, що він отримає досить багато, щоб і компенсувати тарифи населення, і заробити. Це держкомпанія, і, як тимчасове рішення, таке може бути.

– Можливо, ще можна додати Укргідроенерго. Ціни у них будуть найвищими – вони продаватимуть електроенергію у пікові години, а вона – найдорожча, – підкреслив президент першої енергетичної асоціації України.

Нагадаємо, що Енергоатом наполягає на своєчасній реалізації реформи ринку.

Джерело: Українські новини

Фото: Unsplash

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