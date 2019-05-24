Владимир Гройсман будет участвовать в парламентских выборах со своей партией, которую назвал Украинская стратегия.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что останется в политике и пойдет на парламентские выборы. Свою политическую силу нардеп назвал Украинская стратегия.

– Я решил не просто оставаться в политике, а служить государству и добавить реактивной силы развития. Я буду идти в парламент, и хочу создать свою политическую силу, сформировать команду людей с опытом. Политическая сила будет называться Украинский стратегия, – заявил Гройсман.

Читайте: Гройсман подает заявление об отставке в Верховную Раду

При этом Гройсман подчеркнул, что основная стратегия партии будет заключаться в том, чтобы создать сильную Украину.

– Вот над этим нужно работать, – подчеркнул он.

Напомним, партия Блок Петра Порошенко Солидарность сменила название на Европейская Солидарность.

Источник: Volodymyr Groysman