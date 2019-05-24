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Факты / Украина / Политика

Гройсман идет на выборы в Верховную Раду во главе Украинской стратегии

Владимир Гройсман будет участвовать в парламентских выборах со своей партией, которую назвал Украинская стратегия.

Володимир Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что останется в политике и пойдет на парламентские выборы. Свою политическую силу нардеп назвал Украинская стратегия.

– Я решил не просто оставаться в политике, а служить государству и добавить реактивной силы развития. Я буду идти в парламент, и хочу создать свою политическую силу, сформировать команду людей с опытом.

Политическая сила будет называться Украинский стратегия, – заявил Гройсман.

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При этом Гройсман подчеркнул, что основная стратегия партии будет заключаться в том, чтобы создать сильную Украину.

– Вот над этим нужно работать, – подчеркнул он.

Напомним, партия Блок Петра Порошенко Солидарность сменила название на Европейская Солидарность.

Источник: Volodymyr Groysman

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