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Факти / Україна / Політика

Гройсман йде на вибори до Верховної Ради на чолі Української стратегії

Володимир Гройсман братиме участь у парламентських виборах зі своєю партією, яку назвав Українська стратегія.

Володимир Гройсман

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що залишиться у політиці і піде на парламентські вибори. Свою політичну силу нардеп назвав Українська стратегія.

– Я вирішив не просто залишатися в політиці, а служити державі і додати реактивної сили розвитку. Я буду йти до парламенту, і хочу створити свою політичну силу, сформувати команду людей з досвідом.

Політична сила матиме назву Українська стратегія, — заявив Гройсман.

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При цьому Гройсман наголосив, що основна стратегія партії полягатиме в тому, щоб створити сильну Україну.

– Ось над цим потрібно працювати, – підкреслив він.

Нагадаємо, партія Блок Петра Порошенка Солідарність змінила назву на Європейська Солідарність.

Джерело: Volodymyr Groysman

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