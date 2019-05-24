Володимир Гройсман братиме участь у парламентських виборах зі своєю партією, яку назвав Українська стратегія.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що залишиться у політиці і піде на парламентські вибори. Свою політичну силу нардеп назвав Українська стратегія.

– Я вирішив не просто залишатися в політиці, а служити державі і додати реактивної сили розвитку. Я буду йти до парламенту, і хочу створити свою політичну силу, сформувати команду людей з досвідом. Політична сила матиме назву Українська стратегія, — заявив Гройсман.

Читайте: Гройсман подає заяву про відставку до Верховної Ради

При цьому Гройсман наголосив, що основна стратегія партії полягатиме в тому, щоб створити сильну Україну.

– Ось над цим потрібно працювати, – підкреслив він.

Нагадаємо, партія Блок Петра Порошенка Солідарність змінила назву на Європейська Солідарність.

Джерело: Volodymyr Groysman