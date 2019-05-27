В центре Киева пробки через перекрытые улицы, проверка на металлодетекторы и куча полицейских.

Зеленский традиционно всех удивил и вообще пришел на инаугурацию пешком, поцеловал юмориста Кошевого, сделал селфи с поклонниками, показал бицепсы.

В общем, говорят дипломаты, потому, что была неопределенность с днем ​​инаугурации и неясность, кого назначит Зеленский на ключевые должности, большинство партнеров находилась в растерянности: кого же делегировать.

Во время вручения президентских символов особенно внимательные заметили, что Зеленский держал печать вверх тормашками.

Интересно, что всю церемонию транслировало российское телевидение. А пользователи соцсетей обратили внимание на оригинальный момент: инаугурацию Зеленского на YouTube-канале НТВ уже посмотрело более 2 млн человек, а прошлогоднюю Путина – только 248 тыс.

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Казусы во время инаугураций украинских президентов – вещь уже почти традиционна. У Зеленского упало удостоверение, правда, не из рук президента.

Речь Зеленского как американские горки: здесь были и смех, и слезы, и улюлюканье, и овации.

Мы проанализировали поведение и ключевые заявления Зеленского с физиогномистом.

Президент оригинально цитирует Рейгана и предлагает Кабмину написать заявления на увольнение. При обращении к Кремлю – переходит на русский язык. И здесь происходит его перепалка с главным радикалом.

Пиком стресса Зеленского было заявление о роспуске Рады, говорит физиогномист.

А в течение всей речи, судя по мимике, взгляду и движениям, президент вел внутренний диалог.

После речи Зеленский ушел в соседний с Верховной Радой Мариинский дворец, где состоялось торжественное поздравление Верховного главнокомандующего с силовой верхушкой.

Здесь тоже не обошлось без сюрпризов. Председатель СБУ Грицак и командующий Сил специальных операций Лунев почему-то, не отдали Главнокомандующему честь.

К слову, инаугурация Зеленского: поддержка общества и мощный удар по власти.