У центрі Києва затори через перекриті вулиці, перевірка на металодетекторах і купа поліцейських.

Зеленський традиційно усіх здивував і взагалі прийшов на інавгурацію пішки, поцілував гумориста Кошового, зробив селфі з прихильниками, показав біцепси.

Загалом, кажуть дипломати, через те, що була невизначеність із днем інавгурації і неясність, кого призначить Зеленський на ключові посади, більшість партнерів перебувала у розгубленості: кого ж делегувати.

Під час вручення президентських символів особливо уважні помітили, що Зеленський тримав печатку догори дригом.

Цікаво, що всю церемонію транслювало російське телебачення. А користувачі соцмереж звернули увагу на оригінальний момент: інавгурацію Зеленського на YouTube-каналі НТВ вже подивилось більше 2 млн чоловік, а минулорічну Путіна – лише 248 тис.

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Казуси під час інавгурацій українських президентів – річ вже майже традиційна. У Зеленського впало посвідчення, щоправда, не з рук президента.

Промова Зеленського як американські гірки: тут були і сміх, і сльози, і улюлюкання, і овації.

Ми проаналізували поведінку і ключові заяви Зеленського з фізіогномістом.

Президент оригінально цитує Рейгана і пропонує Кабміну написати заяви на звільнення. Під час звернення до Кремля – переходить на російську мову. І тут відбувається його перепалка з головним радикалом.

Піком стресу для Зеленського була заява про розпуск Ради, каже фізіогноміст.

А протягом усієї промови, судячи з міміки, погляду та рухів, президент вів внутрішній діалог.

Після промови Зеленський пішов до сусіднього з Верховною Радою Маріїнського палацу, де відбулось урочисте привітання Верховного головнокомандувача з силовою верхівкою.

Тут теж не обійшлося без сюрпризів. Голова СБУ Грицак та командувач Сил спеціальних операцій Луньов чомусь, не віддали Головнокомандувачу честь.

До слова, інавгурація Зеленського: підтримка суспільства і потужний удар по владі.