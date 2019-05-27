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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Правительство выбрало лучший вариант защиты населения при переходе к новому рынку электроэнергии – Плачков

Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков высказался на счет решения правительством проблемы перекрестного субсидирования.

Правительство выбрало лучший вариант защиты населения при переходе к новому рынку электроэнергии – Плачков

Правительство выбрало лучший вариант решения проблемы перекрестного субсидирования при переходе к новому рынку электроэнергии. Об этом заявил председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, экс-министр энергетики Иван Плачков.

По мнению Ивана Плачкова, когда есть перекрестное субсидирование, хороших решений нет. И пока правительство выбрало лучший вариант из плохих, возложив специальные обязанности по компенсации разницы тарифов для населения на государственную компанию Энергоатом.

– Кабинет министров предусмотрел обеспечение потребностей населения в электроэнергии за счет товарного отпуска электроэнергии государственной генерации, в частности ГП НАЭК Энергоатом. Представители Энергоатома публично подтвердили, что компания согласна компенсировать часть тарифа для населения.

Схема очень сложная, ведь Энергоатом должен заключить договоры на поставку электроэнергии для населения с 25 поставщиками универсальных услуг, – отметил Плачков.

В то же время он отметил, что другой вариант решения проблемы перекрестного субсидирования – распространить ПСО также на компании, у которых тепловая генерация нецелесообразная и затратная.

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– Можно ли так сделать? Теоретически – да, практически – нет, потому что это нецелесообразно и затратно. Трудно представить систему администрирования этого процесса, когда каждый из производителей должен заключить аналогичные соглашения со всеми 25 поставщиками универсальных услуг.

При том, что по сравнению с действующим рынком суть кросс-субсидирование не меняется – и в конце концов все ценовое бремя будет возложено на бытовых потребителей, – отметил Плачков.

Напомним, Украина может не получить средства от партнеров, если не запустит энергорынок 1 июля.

Источник: Українські новини

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